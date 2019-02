Moraes Pitombo lança áreas de Recursos & Altas Cortes e Evidências

O escritório Moraes Pitombo está abrindo duas áreas inéditas no Brasil: a de Recursos e Altas Cortes (Appeals & High Courts) e a de Evidências (Evidences). A expectativa do escritório é crescer 10% com as novas áreas ainda em 2019.

Martelo batido. Foi Antônio Sérgio Pitombo quem defendeu o presidente Jair Bolsonaro nas duas ações penais, por apologia ao estupro e injúria contra a deputada Maria do Rosário, no processo suspendido nesta terça, 12, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).