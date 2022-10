Morgan Stanley, Citi e Goldman ajudam Vale em busca de investidor para área de metais

Os bancos Morgan Stanley e Citi estão entre as instituições financeiras que, ao lado do Goldman Sachs, auxiliam no processo de busca de um investidor minoritário para a operação de metais da Vale.

A mineradora confirmou na quarta-feira sua intenção de destravar valor dessa operação, que envolve metais que têm alto potencial de ganho, como cobre e níquel. Os bancos estão apresentando o negócio a potenciais compradores em várias partes do mundo, ainda sem propostas vinculantes, incluindo para fundos soberanos do Oriente Médio e empresas de mineração, como a ArcelorMittal.

Negócio é estimado em US$ 2,5 bilhões, diz jornal

A notícia da venda foi publicada na terça-feira pelo Financial Times e, segundo o jornal britânico, o valor estimado seria de US$ 2,5 bilhões. A expectativa da Vale, também segundo o FT, é de receber as primeiras propostas em novembro.

Procurados, os bancos não comentaram.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 06/10/2022, às 16h22

