Morgan Stanley inicia empreitada para crescer no Brasil

Alessandro Zema acaba de assumir a presidência do Morgan Stanley no Brasil com o objetivo de expandir as áreas de atuação do banco americano no País. Uma das empreitadas será abocanhar uma parte do mercado de empréstimos estruturados. Neste ano já foi realizado uma operação com esse perfil, com a utilização do capital próprio do banco. Para essas transações, o banco mira empréstimos que podem ir de US$ 50 milhões a US$ 250 milhões. Além disso, o banco saiu na frente de outras filiais e uniu as áreas de trading de renda fixa e variável, sob a responsabilidade de Tiago Pessoa. O foco é o ganho, significativo, de sinergias com essa fusão. Entre os demais bancos no Brasil, essa experiência também é inédita.

Demanda

Por conta do interesse já identificado no mercado brasileiro, outro objetivo do Morgan Stanley será de trazer produtos oferecidos pela asset (gestora) global do banco para o Brasil. Em breve, esses fundos serão oferecidos nas plataformas de distribuição que já existem no mercado.

Fatia

A estratégia do Morgan Stanley no Brasil também passará no aumento da participação de brasileiros em sua plataforma offshore (no exterior). O banco americano é hoje o segundo maior administrador de fortunas do mundo (wealth management),com US$ 2,5 trilhões sob gestão.

