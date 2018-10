Mosaico Digital Assets investirá R$ 20 milhões para ações em ecossistema de criptomoedas

A Mosaico Digital Assets, holding que investe e constrói empresas com foco em blockchain e ativos digitais, investirá, até o primeiro semestre de 2019, R$ 20 milhões. O objetivo com os desembolsos é promover ações para a criação de um ecossistema de criptomoedas e ativos digitais no Brasil. Uma dessas iniciativas já está na rua, que é a venture Mosaico University, seu braço educacional. Uma das ações é a realização do curso de blockchain, com a participação de convidados internacionais.