Motoristas de app voltam a alugar carros e atingem 90% do pré-pandemia

A locação de veículos por parte de motoristas de aplicativos está perto de voltar ao nível pré-pandemia. De todos os condutores que trabalhavam com carros alugados antes das medidas de isolamento social, 90% já estão circulando nas ruas, taxa que foi de 20% no início de maio. As estimativas são da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla).

Faltava demanda. À época, a associação registrou a devolução de cerca de 160 mil veículos. O principal motivo para devolver não foi uma suposta preocupação do motorista com a sua saúde, mas sim a falta de demanda. Se não tinha gente na rua para pedir carro, não adiantava pagar o aluguel do veículo para trabalho, segundo o presidente da Abla, Paulo Miguel Jr.

Protegidos. Agora, com a flexibilização das medidas de isolamento social e a consequente retomada gradual da demanda, os motoristas estão voltando aos poucos. Somado a isso, disse o executivo da Abla, os equipamentos de proteção que os carros têm utilizado dão mais tranquilidade aos motoristas e também aos passageiros.

