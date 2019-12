Mova, fintech de empréstimo entre pessoas, obtém registro na B3/Cetip

Por Cynthia Decloedt

A MOVA, uma das primeiras fintechs a obter a aprovação do Banco Central para operar empréstimos entre pessoas (peer-to-peer lending), acaba de obter seu registro da Cetip, câmara de registro de títulos da B3. Com isso, todas as transações feitas pela fintech terão um selo, que funciona como um certificado, que valida uma aplicação indicando que ela está registrada, em seu nome e CPF, na central.

Segurança. As Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), como são chamadas no BC, fazem a ligação entre aqueles que necessitam tomar dinheiro e os que têm recursos disponíveis para emprestar, ou investir. Como o investimento de ‘peer-to-peer lending’ está concentrado em poucas startups, majoritariamente com poucos anos de trajetória, torna-se ainda mais relevante o registro dos investimentos para a segurança do investidor.

