Movida deve plantar 72 mil árvores para zerar emissões de carbono de carros alugados

A Movida vai zerar as emissões de carbono dos carros locados via aplicativo, por meio do plantio de árvores. Somada ao volume de árvores plantadas em função dos clientes que já optam por participar do programa Carbon Free em outros canais de contratação, o impacto deverá ser cinco vezes maior que o plantio realizado pela Movida em 2019. Em média, são feitas 44 mil locações por dia por meio do aplicativo, em carros que rodam 5,2 milhões de quilômetros. Com este movimento, a locadora espera plantar aproximadamente 72 mil árvores até o fim do ano, que neutralizarão um volume superior a 10 mil toneladas de carbono da atmosfera.

Corredor verde. O programa Carbon Free da locadora completou 10 anos em 2019. Neste período, foram plantadas 54.136 árvores que neutralizaram mais de 8 mil toneladas de CO2. Só no ano passado, em parceria com a Black Jaguar, a locadora plantou 18 mil árvores no Corredor de Biodiversidade do Araguaia, região do cerrado nordestino, em Santana do Araguaia (PA).

