Movimentação de cargas no Brasil cresce 13% em novembro, para R$ 593 bi

A movimentação de cargas no Brasil alcançou R$ 593 bilhões em novembro, o que corresponde a um crescimento de 13% na comparação com igual mês de 2017, segundo dados da AT&M Tecnologia, especializada em averbação eletrônica de transportes de carga. No acumulado em 11 meses, a empresa observa aumento de 46% na movimentação de carga, para R$ 5,56 trilhões. O número, porém, traz uma distorção: a obrigatoriedade da averbação da carga no ato da viagem passou a vigorar apenas em outubro do ano passado. (Luciana Collet)

