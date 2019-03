Movimentação de cargas no Brasil cresce 40% em 2018

A movimentação de cargas com seguro no Brasil totalizou R$ 5,9 trilhões em 2018, crescimento de 40% na comparação com 2017. Os dados são da AT&M Tecnologia, especializada em averbação eletrônica de carga – processo que assegura os itens transportados contra prejuízos. Independentemente do ritmo da economia, foi o início da obrigatoriedade da averbação no ato da viagem, que passou a vigorar em outubro de 2017, que ajudou a puxar os números para cima. (Cynthia Decloedt)

