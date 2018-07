Coluna do Broadcast

A movimentação de contêineres no Porto Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina, deverá crescer 22% em 2018, para 750 mil TEUs – unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés. A capacidade do porto, que entrou em operação em 2011 suportando uma movimentação de carga de 500 mil TEUs, alcançará ao final deste ano 1,2 milhão de TEUs.

