Movimento do comércio avança 0,6% em outubro, diz Boa Vista

Por Fernanda Guimarães

Com o impulso da liberação de recursos do FGTS, as vendas do varejo registraram leve aumento em outubro, mês no qual o comércio conta com a ajuda do Dia das Crianças. O Indicador Movimento do Comércio que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, avançou 0,6% em outubro deste ano na comparação com setembro, já descontados os efeitos sazonais, de acordo com dados da Boa Vista.

Saiba mais: Black Friday deve movimentar R$ 3,67 bi em vendas no varejo, maior valor em uma década

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve crescimento de 2%, enquanto, no acumulado em 12 meses o indicador registrou estabilidade, em 1,5%. Na análise mensal, o segmento de “Móveis e Eletrodomésticos” foi o que apresentou maior expansão, com alta de 1,5%, descontados os efeitos sazonais.

Notícia publicada no Broadcast em 26/11/2019, às 10:30:58

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter