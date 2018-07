Movimento do comércio cresce 3,1% no 1º semestre

O movimento do comércio no Brasil cresceu 3,1% no primeiro semestre deste ano, mostram dados da Boa Vista SCPC. Já em junho ante maio, na avaliação dessazonalizada, a atividade subiu 1%, mostrando recuperação após a greve dos caminhoneiros. No acumulado dos últimos doze meses, o indicador avançou 4,5%.

Avante. A expectativa do Boa Vista SCPC é de que, com a continuidade da expansão do crédito, melhora no emprego e na confiança dos consumidores, a recuperação seja maior no segundo semestre.