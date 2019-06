Movimento do comércio recua 0,9% em maio

As vendas para os Dias das Mães não empolgaram e o movimento do comércio caiu em maio. O Indicador Movimento do Comércio recuou 0,9% em maio em relação ao mês imediatamente anterior, já descontados os efeitos sazonais, de acordo com dados apurados pela Boa Vista. Esse é o sexto mês consecutivo de queda das vendas. No acumulado em 12 meses o indicador subiu 1,8%.

Anemia. Os últimos resultados do indicador revelam a continuidade da tendência de enfraquecimento do comércio, segundo a Boa Vista. Na análise mensal, dentre os principais setores, o de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou queda de 5% em maio. Já a categoria de “Tecidos, Vestuários e Calçados” recuou 2,5% no mês.