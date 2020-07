Movimento do comércio sobe 12,6% em junho, diz Boa Vista

Com a início da reabertura do comércio, o movimento do varejo melhorou, segundo dados do birô de crédito Boa Vista. O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, avançou 12,6% em junho na comparação com maio, conforme o dado dessazonalizado.

No comparativo anual, ainda há queda

Ante junho de 2019, no entanto, a queda é de 5,5%. No acumulado dos 12 meses, o indicador apresenta retração de 3,3%, também refletindo a crise deflagrada com a pandemia. A expectativa da Boa Vista é que o movimento do comércio siga bastante fragilizado ao longo do ano.

Os dados mostram que o segmento de “Móveis e Eletrodomésticos” apresentou alta de 39,7% em junho após já ter registrado alta de 34,9% em maio, com o ajuste de efeitos sazonais.

