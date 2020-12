Movimento nas rodovias ainda está 1% abaixo do nível pré-pandêmico

Apesar da reabertura gradual da economia nos últimos meses, o movimento nas principais rodovias do País ainda está abaixo do nível anterior à pandemia. É o que aponta um índice calculado pela Repom, empresa que oferece um cartão a transportadores para pagamentos de pedágios e fretes.

Quase lá. Segundo levantamento feito a partir das transações registradas pelo cartão, o mês de novembro teve um ritmo de passagens 1% inferior ao que foi apresentado nos primeiros dois meses do ano, os últimos antes do início da quarentena no Brasil. Na BR-116, por exemplo, rodovia litorânea que começa no Ceará e vai até o Rio Grande do Sul, o nível ainda está 2,3% abaixo.

