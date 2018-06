Movimento nos shoppings cresce 4,21% na semana do dia dos namorados

Mesmo com o ritmo lento de recuperação da economia brasileira, agravada pelas complicações da greve dos caminhoneiros, os shopping centers registraram um aumento no fluxo de visitantes na semana que antecedeu o Dia dos Namorados, graças aos investimentos dos comerciantes em campanhas e promoções para os consumidores. Com isso, o crescimento foi de 4,21% se comparado com a mesma semana do ano passado, segundo levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) com a consultoria FX Retail Analytics. O maior aumento no fluxo foi anotado na Região Sudeste, cuja alta atingiu 5,58%. (Circe Bonatelli)

