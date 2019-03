Lentamente, o fluxo de consumidores nos shoppings tem se recuperado no País, embora esse movimento ainda não seja generalizado em todas as regiões. Em fevereiro, o índice de visitas aos estabelecimentos cresceu 0,59% em comparação com o mesmo mês de 2018, segundo o levantamento feito em parceria entre a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e a FX Retail Analytics. A Região Nordeste, com crescimento de 4,48%, puxou o avanço. No Sul e no Sudeste, em contrapartida, houve declínio de 2,15% e 1,26%, respectivamente.

