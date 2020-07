MP pede a plataforma sequestro de criptoativos de presos do MBL

O Ministério Público enviou ofício a plataformas e corretoras que operam criptoativos para sequestrarem investimentos de sete pessoas ligadas ao Movimento Brasil Livre (MBL). O pedido veio depois da prisão de dois empresários do MBL, Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido nas redes sociais como Luciano Ayan, e Alessander Mônaco Ferreira, acusados de desvio de dinheiro e confusão patrimonial. Ambos teriam desviado mais de R$ 400 milhões de empresas.

Confuso. Conforme informou o jornalista do Estadão Fausto Macedo na manhã de sexta-feira, 10, as apurações miram suposta “confusão empresarial” entre o Movimento Brasil Livre e o Movimento Renovação Liberal (MRL), aponta o MP. O MBL se pronunciou em nota afirmando que “não existe confusão empresarial entre o Movimento Brasil Livre e Movimento Renovação Liberal, haja vista que o MBL não é uma empresa, mas sim uma marca, sob gestão e responsabilidade do Movimento Renovação Liberal – única pessoa jurídica do Movimento – o que é público e notório, inclusive posto publicamente em inúmeros litígios onde a entidade figura como autora e até mesmo Requerida”.

