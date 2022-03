MRV contrata bancos para procurar sócio para a AHS, nos EUA

A MRV contratou dois bancos para buscarem um sócio que ajudará a fomentar o crescimento da AHS, sua subsidiária nos Estados Unidos: o Bank of America (BofA) e o BTG, apurou a Coluna com fontes do mercado. A empresa está acelerando o crescimento no mercado norte-americano, onde ergue prédios residenciais para locação dos apartamentos e posterior venda do empreendimento para grandes investidores.

Na semana passada, a Coluna revelou que a MRV está avaliando alternativas de captação de recursos para a AHS, o que foi confirmado pelo grupo em comunicado oficial ao mercado. A MRV admitiu que vislumbra, no curto prazo, a entrada de um eventual parceiro estratégico no quadro societário da AHS, e/ou, no médio prazo, a abertura de capital da subsidiária.

O fato de já ter contratado os bancos para trabalhar no processo evidencia que essa operação saiu do campo das intenções, já começa a entrar na parte prática e pode se tornar realidade ainda este ano, segundo fontes. Procurados, a MRV, o BofA e o BTG não comentaram.

Peça-chave

A MRV tem dado muita atenção para a AHS, que respondeu por dois terços do lucro líquido do grupo no quarto trimestre. Foram R$ 186,5 milhões. A subsidiária é peça-chave na estratégia de diversificação das atividades imobiliárias do conglomerado, que abrange a incorporadora MRV, a loteadora Urba e a “gêmea” da AHS no Brasil, chamada Luggo.

A expectativa é que a subsidiária norte-americana continue gerando receita atrativa, em dólares. Fundada no estado da Flórida, a AHS atua em 19 cidades nos Estados de Flórida, Texas e Geórgia. Ao todo, são 10 empreendimentos em construção, com 3,2 mil apartamentos a serem vendidos, algo avaliado em US$ 915 milhões, ou cerca de R$ 5,1 bilhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 24/03/22, às 17h55.

