MRV planeja montar base de pesquisa e desenvolvimento nos EUA

A MRV Engenharia pretende aprofundar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento neste ano. A incorporadora está estudando a transferência de uma equipe de profissionais, em tempo integral, para seu centro de pesquisas localizado na Flórida, Estados Unidos. O local é mantido em parceria com a construtora American House Solutions (AHS), que tem em comum o mesmo fundador da MRV, Rubens Menin.

Inovação

Hoje, a MRV já dispõe de um time de funcionários que faz vistas frequentes ao núcleo norte-americano. A ideia ao montar uma estrutura definitiva por lá é avançar nas pesquisas sobre tecnologias construtivas, comportamento dos consumidores de imóveis e inovação de modo geral no setor. Já a comercialização e construção de moradias fora do Brasil ainda não está no foco da MRV no curto prazo. //Circe Bonatelli

