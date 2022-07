MRV prepara braço de investimentos em startups do mercado imobiliário

A MRV&CO, maior construtora residencial do País, está montando um braço de venture capital – modalidade de investimento em participação acionária de startups no ramo do mercado imobiliário, em moldes semelhantes ao que fazem Dexco, Cyrela e Gafisa, entre outras do setor. O foco da MRV é investir em empresas inovadoras cujos produtos e serviços tenham ligação com o negócio principal do grupo, que é a atividade de incorporação.

A MRV buscará participações minoritárias ou majoritárias nas startups – com avaliação caso a caso – mas sempre mantendo os fundadores originais. O valor dos investimentos está neste momento em fase de definição perante o conselho de administração.

Plano é avançar no atendimento após entrega das chaves

O copresidente da MRV, Eduardo Fischer, contou à Coluna que a empresa identificou necessidade de avançar principalmente no atendimento aos clientes na fase após a entrega das chaves – quando surgem os problemas típicos de condomínio, que passam por má gestão de síndico, briga de vizinhos até divergências sobre reformas. Segundo o executivo, há necessidade de melhorar a experiência do cliente na parte de administração do condomínio. Se possível, até ganhar um bom dinheiro com esses serviços.

Empresa constrói cerca de 40 mil apartamentos por ano

A MRV ergue cerca de 40 mil apartamentos por ano, o que representa o ganho médio de 120 mil clientes anualmente. Ou seja, minimizar as reclamações após a entrega das chaves é essencial para desonerar a empresa. Mas esse número colossal de consumidores também funciona como uma grande vitrine para oferta de produtos e serviços. Tanto é que ano passado o grupo passou a fomentar mais o seu marketplace – chamado Mundo da Casa – por meio do qual oferece móveis, eletrodomésticos, seguros e outros itens ligados ao universo habitacional.

