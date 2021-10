MTST convida CEO da Suno para trabalhar em uma de suas cozinhas

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) chamou o CEO da Suno, Tiago Reis, para trabalhar em uma de suas 20 Cozinhas Solidárias. Em resposta, a Suno se comprometeu a doar uma quantia de até R$ 5 mil reais para o MTST, com algumas condições.

O convite do movimento veio após Reis ter anunciado, na sexta-feira, 24, em suas redes sociais, cursos da plataforma “Certifiquei” para membros do MTST que estiveram na B3 naquela semana, em protesto contra a fome, a desigualdade e a inflação. Segundo Reis, houve 13 inscritos do movimento.

“Será uma ótima oportunidade para que Reis exercite um valor tão caro a ele quanto a nós: o trabalho. Estamos confiantes que Reis aceitará o convite para dar mais uma mostra de seu apreço pelo trabalho, além de poder conhecer pessoalmente, de perto, a realidade sofrida da população mais pobre das periferias de todo o País”, escreveu o MTST, em nota.

A Suno, por sua vez, disse que, “inspirado pelo interesse do público e para fomentar a profissionalização em diferentes frentes”, o Certifiquei – plataforma voltada para formação profissional em mercado financeiro, tecnologia e gestão – ofereceria cursos por R$ 1 no sábado, 2. Afirmou ainda que definiu doar um real a cada curso distribuído até o limite de R$ 5 mil a uma instituição social. “Dessa forma, gostaríamos de nos comprometer a doar esse valor para o MTST, com a única condição de que seja direcionado para formação profissional dos filiados e a solicitação de que o movimento divulgue a iniciativa da distribuição em redes sociais.”

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 01/10/2021 às 17h44.

