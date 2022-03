Mudança climática entrou na matriz de risco de 8 em cada 10 gestores, diz estudo da EY

As consequências das mudanças climáticas no planeta entraram para a matriz de risco e avaliação de negócios dos gestores de fundos de investimento de todo o mundo consultados na sexta edição da Pesquisa Global com Investidores Institucionais, da EY. Praticamente oito em cada dez deles afirmaram que dedicarão, nos próximos dois anos, tempo e atenção consideráveis à avaliação das implicações dos riscos das mudanças climáticas.

A pesquisa, realizada com 324 líderes sêniores de investimentos em todo o mundo, aponta que 77% vão se debruçar em avaliar riscos de dano ou perda de bens e efeitos nas cadeias de suprimentos advindos do problema ambiental, ante 73% que responderam o mesmo em 2020. E 79% responderam que vão se dedicar a analisar riscos relacionados ao impacto da transição para economias de baixo carbono – em 2020 esse porcentual era de 71%.

O sócio-diretor da área de sustentabilidade da EY, Leonardo Dutra, lembra que parte do Acordo de Paris, tratado das Nações Unidas que rege medidas de redução de emissão de gases do efeito estufa, está relacionado ao corte de combustíveis fósseis e por isso o investidor já enxerga as consequências dessa transição para fontes mais limpas. “O investidor com visão de muito longo prazo olha para um mundo descarbonizado e vê que não há espaço para o carvão e outros combustíveis fósseis. O dinheiro, então, começa a rumar para essas novas fontes de energia limpas”, diz.

Segundo a pesquisa, 92% dos investidores compraram ativos com essa visão de longo prazo desde meados de 2020, buscando retornos relacionados à economia de baixo carbono. Além disso, 90% disseram que buscam garantir que suas avaliações de risco climático sobre as empresas levem em consideração planos de descarbonização, 86% responderam que procuram investir em empresas que têm estratégias agressivas de redução de carbono ou baixa pegada de carbono e 84% afirmaram que buscam afastar o portfólio de combustíveis fósseis e de empresas de emissões intensivas.

Bolha

A implementação de uma política de investimento “verde” pode escancarar uma limitação de ativos disponíveis no mercado que atendam às metas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês para Environmental, Social and Governance) dos investidores. De acordo com o estudo da EY, 76% dos executivos pesquisados disseram que a escassez de oferta de ativos verdes levará investidores a pagar mais por eles, “criando o risco de uma bolha de mercado”.

Por outro lado, esse cenário de oferta limitada pode alavancar um mecanismo financeiro relacionado ao meio ambiente, o crédito de carbono. Surgido no Protocolo de Kyoto, em 1997, os créditos de carbono podem ser entendidos como uma “moeda de troca” que representa a não-emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Desde que apareceu para o mundo os créditos de carbono tiveram um curto período de vida, mas nas condições atuais ele pode se transformar em uma eficiente ferramenta de transição da economia global.

“O momento atual é diferente porque na época de Kyoto não havia a visibilidade de hoje sobre os impactos econômicos das mudanças climáticas e atualmente há consenso internacional de que mecanismos de crédito são saídas para uma transição justa, preservando setores que serão fortemente impactados”, afirma Dutra. “Hoje, ESG e clima estão definitivamente integrando agendas de negócios e de governos”, diz.

