Mudança em lei de arbitragem ameaça ambiente de negócios, dizem entidades

Mudanças previstas na regulação de arbitragem empresarial do Brasil geraram questionamentos de associações internacionais da área. O projeto de lei 3.293/2021, em tramitação na Câmara, pretende instituir um limite de 10 arbitragens para cada árbitro, além de tornar públicos os painéis e ações anulatórias, dentre outras modificações.

Entidades como o Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), a Associação Latino-Americana de Arbitragem (ALArb) e a Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP) defendem a preservação da atual lei que regula o setor. Para a ALArb, se o PL for aprovado, “a legislação brasileira passará a se distanciar da prática internacional mundialmente consagrada”. Já a ASADIP diz que ele pode gerar “divergências ou mudanças negativas no status quo da arbitragem no Brasil”.

Risco é ‘minar confiança’ na resolução de disputas

A preocupação é compartilhada pela presidente da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, Claudia Salomon. Para ela, o projeto traz riscos para o ambiente de negócios no Brasil e pode “minar a confiança da comunidade empresarial, dos investidores e do Estado em resolver as suas disputas” no País.

A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), órgão da ONU que produziu a Lei-Modelo de arbitragem usada como referência no mundo, afirma que as alterações propostas para a lei brasileira não encontram correspondência na Lei-Modelo, no regulamento de arbitragem da UNCITRAL nem nas melhores práticas internacionais.

Autora do projeto diz que objetivo é evitar aumento no tempo de tramitação

O PL é de autoria da deputada federal Margarete Coelho (PP-PI). Na justificativa do projeto, a parlamentar defende que o número de arbitragens por árbitro deve ser limitado para evitar “aumento no tempo de tramitação das arbitragens”, assim como para garantir “sua independência e imparcialidade”.

Ela afirma ainda que a atuação simultânea em várias arbitragens pode favorecer alguma parte, portanto, o objetivo é aumentar a segurança jurídica. Sobre a publicidade dos tribunais arbitrais, Margarete Coelho diz que servirá para aumentar a “coesão das decisões, diminuindo-se o risco de tribunais distintos decidirem demandas idênticas em sentidos diametralmente opostos”.

