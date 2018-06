Mudança no parcelado sem juros divide setor de cartões

A proposta de um novo crediário para reduzir o peso do parcelado sem juros e diminuir o prazo de pagamento a lojistas que aceitam cartões coloca, novamente, grandes empresas e novos players do setor em lados opostos.

Em jogo. As empresas ligadas aos maiores bancos, representadas principalmente pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), defendem o “novo crediário” como proposta ao Banco Central para pagar os lojistas em menos dias, tirando o Brasil da condição de único mercado em que o varejo só recebe o pagamento com cartão de crédito após 30 dias. Enquanto isso, os novos adquirentes, que formam a Associação Brasileira das Instituições de Pagamento (Abipag), têm na antecipação de recebíveis sua principal fonte de receitas. Se o novo crediário pegar, isso vai para o espaço, porque já nascerá no formato de até D+5 – ou seja, pagamento ao estabelecimento em até cinco dias -, contra o atual D+30 praticado pelo setor como um todo.

Reação. As empresas menores do setor fizeram uma ofensiva com publicidade neste final de semana com as chamadas “Quem paga a conta é você!” e “Só os bancos ganham”, em oposição às grandes instituições financeiras.

