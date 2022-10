Mudança regulatória ameaça travar expansão de empresas ‘cheque em branco’

Uma mudança regulatória no mercado americano pode travar o crescimento dos SPACs, como são chamadas as empresas “cheque em branco”, que captam recursos em bolsa para adquirir uma companhia. As novas regras da Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos), que podem ser publicadas a qualquer momento, responsabilizam os bancos de investimento que assessoram os SPACs pelo insucesso de companhias nas quais investiram e chegam à bolsa por essa estrutura. No limite, eles podem arcar com as perdas dos investidores.

Banqueiros de investimento argumentam que se esse mercado travar nos Estados Unidos, como já está acontecendo, dificilmente vai ganhar fôlego no Brasil. Em 2021, a Alvarez & Marsal tentou lançar o primeiro SPAC do mercado doméstico, mas a piora do ambiente na segunda metade do ano acabou engavetando a operação. A estrutura está também nos planos de bancos para levar Clubes de Futebol brasileiros à Bolsa.

SPACs levantaram US$ 250 bi nos EUA entre 2020 e 2021

Só nos EUA, entre 2020 e 2021, os SPACs levantaram US$ 250 bilhões em captações no mercado. Mas com a piora do ambiente para empresas de tecnologia, com o investidor querendo ver lucro e não promessa de crescimento futura, muitas companhias, como as de carros elétricos que se fundiram com SPACs, chegaram a amargar perdas de mais de 80% em 2022.

E foi nesse contexto que a SEC decidiu mudar a regulação desse mercado, publicando, no fim de março, as medidas. Um problema tecnológico no site do regulador acabou atrasando a audiência pública das novas medidas da SEC e o prazo para receber sugestões foi prorrogado este mês por mais duas semanas.

Bancos temem exposição jurídica a risco de insucesso

O diretor de um grande banco americano diz que a própria expectativa pela publicação das novas regras já ajudou a travar o mercado. Os bancos de investimento temem a exposição jurídica ao risco de insucesso das companhias. “É ótimo você tentar proteger o investidor, mas não mate o mercado”, afirma ele, prevendo que as operações devem continuar fracas pela frente.

O próprio placar da comissão da SEC que aprovou o conjunto de normas mostra que não houve tanto consenso interno sobre as medidas. Aprovadas por 3 a 1, os três membros que defendem a medida argumentam que elas vão gerar “mais transparência e proteção mais robusta aos investidores”. O voto dissidente alertou que as regras “parecem designadas para interromper a caminhada dos SPACs”, conforme observou uma análise do escritório americano Davis Polk.

