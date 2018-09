Mulheres já são quase 60% das empreendedoras do e-commerce

O comércio eletrônico se consolidou nos últimos anos como um espaço para novos empreendedores e, em 2018, as mulheres se tornaram maioria entre os que investem em negócios na área. De acordo com um levantamento da Nuvem Shop com 200 mil lojas, as mulheres já comandam 57,6% das plataformas de venda online. O empreendedorismo feminino vem crescendo gradualmente, tendo saído de um patamar de cerca de 48% há dois anos.//DAYANNE SOUSA

