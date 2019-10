Mulheres no Conselho de Administração rendem certificação à Natura

A presença de mulheres no Conselho de Administração garantiu à Natura o selo WOB – Women on Board, que tem apoio da ONU Mulheres. Recém-lançado, o selo é concedido a empresas que têm, ao menos, duas mulheres no conselho de administração ou no conselho consultivo. No caso da multinacional brasileira de cosméticos, das dez posições do colegiado três são do sexo feminino: Carla Schmitzberger, Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado e Jessica DiLullo Herrin, todas conselheiras independentes.

Mais diversidade. A pesquisa da Russell Reynolds Associates sobre a presença de mulheres nos boards das empresas mostra que o mais comum são Conselhos de Administração sem diversidade. Grandes empresas são duas vezes mais inclinadas a confiar a mulheres a liderança do colegiado, do que as de pequeno porte. Intitulado Corporate Board Practices, o estudo com quase 3 mil empresas registradas na SEC (a CVM americana) revelou que apenas 10,3% dos presidentes dos Conselhos de Administração são mulheres.

