Mulheres são apenas 13% dos conselhos de empresas

Apesar de o assunto ter ganhado projeção, a presença de mulheres nos conselhos das companhias ainda é pequena. A Pesquisa Panorama Mulher 2018, realizada pela Talenses, consultoria de recrutamento e seleção, em parceria com o Insper, verificou que entre as 395 empresas que declararam ter o cargo de conselheiro, 44% (173) têm mulheres com assento. No entanto, a representatividade é baixa, já que elas respondem por apenas 1,3 de cada 10 conselheiros.

Falta muito. O levantamento mostrou também uma outra questão: o baixo número de empresas com conselhos, já que as 395 que declararam ter o cargo de conselheiro representam 43% do total de 920 companhias entrevistadas.