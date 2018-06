Mulheres seguem como minoria em cargos de liderança, mas Brasil avança

Coluna do Broadcast

O número de mulheres em cargos de liderança das empresas vem crescendo, mas elas ainda são minoria no alto escalão das companhias. No Brasil, somente 29% das empresas possuem ao menos uma mulher em cargos de liderança (presidência, vice-presidência e diretoria), segundo pesquisa realizada pela consultoria Grant Thornton. O número, entretanto, representa aumento de 10 pontos porcentuais em relação ao visto um ano antes, mostra o levantamento. Apesar do número ainda ser baixo, o Brasil está à frente da média global, que ficou em 24%. Fizeram parte da pesquisa 35 países.

