Múlti chilena de RH incorpora empresa brasileira, de olho no alto escalão

A consultoria multinacional de recursos humanos Grupo DNA, com sede no Chile, acaba de fechar parceria com a empresa brasileira de busca de executivos Unique Group, para entrar no mercado nacional. O Grupo DNA atua também nos Estados Unidos, Argentina, Peru e Colômbia, e enxergava o Brasil como um mercado adjacente à sua rota de expansão dos negócios. O aquecimento das fusões e aquisições e aberturas de capital por aqui serviu como um chamariz extra.

O Grupo DNA projeta alcançar receita de US$ 22 milhões até o fim de 2022. Ainda não há clareza sobre o quanto o Brasil deve responder no curto prazo, mas a expectativa é que o País represente de 30% a 40% do faturamento consolidado da companhia na América Latina, por volta de 2025.

O acordo fechado entre DNA e Unique prevê uma operação conjunta pelos próximos três anos. Após esse período, a empresa brasileira será alvo de incorporação pelo Grupo DNA. A previsão é que todos os sócios locais sigam à frente do negócio, e respondam pela estratégia de atendimento, crescimento e fortalecimento do time na região.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 01/10/2021 às 16h45.

