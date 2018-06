Multilaser conversa com investidor para IPO em julho

A Multilaser, fabricante de eletrodomésticos e de itens de informática com foco na baixa renda, colocou tração na sua meta de abrir capital na Bolsa brasileira em julho próximo. Com os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan, Citi e Safra, a companhia já começou a sondar o interesse dos investidores em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Apesar do nome ainda pouco conhecido no mercado, a apresentação tem chamado a atenção dos gestores. A fabricante, que se reformulou completamente ao longo dos últimos quinze anos, deixou a reciclagem de cartuchos para atuar no setor de eletrônicos e informática, com um lucro líquido que bateu R$ 250 milhões no ano passado. O grupo atua ainda no setor de saúde e artigos para bebês. Procurada, a Multilaser não comentou.

