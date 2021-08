Multilaser faz sua primeira aquisição depois de entrar na B3

Logo após chegar à B3, a Multilaser anuncia sua primeira aquisição. Especializada em eletroeletrônicos, informática e e-commerce, a empresa acaba de comprar a Expet, marca de tapetes higiênicos para animais de estimação com uma pegada tecnológica. Embora a empresa não tenha divulgado os valores da transação, a Coluna apurou que teriam sido gastos cerca de R$ 8,5 milhões.

A aquisição foi de menor porte, já vinha sendo negociada antes do IPO e não usou os recursos captados na Bolsa. Com o caixa fortalecido pelos novos investidores da Bolsa, a companhia deve anunciar mais compras daqui para frente.

Os planos para o segmento pet envolvem, a partir de agora, o lançamento de uma linha própria, a Mimo, com produtos mais tecnológicos – como tapetes higiênicos ultrafinos e guias retráteis com freio ABS – e o licenciamento de brinquedos educativos Fisher-Price para animais. Fundada em 2011, a Expet está presente em cerca de 2 mil pontos de vendas e abre as portas do mercado pet para a Multilaser.

Segmento em alta

A Multilaser está de olho em um segmento que faturou cerca de R$ 40 bilhões no País em 2020, de acordo com o Instituto Pet Brasil. O VP de Produtos da Multilaser, André Poroger, diz que a novidade também vai ao encontro da proposta de portfólio mais diversificado e da chegada a outros países. Depois de exportar para América Latina, África e Europa este ano, a ideia é oferecer a linha pet no exterior a partir de 2022.

A fábrica da Expet, de 2,6 mil metros quadrados, na Mooca (zona leste de São Paulo) será transferida para Extrema (MG), onde fica o parque industrial da Multilaser. Há plano de transferência dos funcionários atuais para o novo endereço.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 02/08/2021, às 14h34.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter