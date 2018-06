Multilaser vai postergar oferta e Agibank tem demanda para IPO

A Multilaser, fabricante de eletrodomésticos e de itens de informática com foco na baixa renda, deve postergar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), por conta da volatilidade do mercado, que aumentou ao longo do último mês. Essa não é a primeira empresa a decidir adiar a oferta prevista para o mês de julho, à espera de um cenário mais favorável. Semana passada, a americana Bunge anunciou ao mercado sua decisão de postergar a abertura de capital da sua divisão de açúcar e etanol no Brasil. O clima do mercado azedou por conta das tensões em torno das eleições presidenciais, acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, além da expectativa em torno de mudança da política econômica dos Estados Unidos.

Já por lá. Por outro lado, a despeito da conjuntura, o banco digital Agibank já tem demanda superando em duas vezes sua oferta, considerando o piso da faixa de preço proposto, entre de R$ 13,87 e R$ 16,95. A ação será precificada na quinta-feira, dia 21. Já a estreia da companhia na B3 ocorrerá na segunda-feira, dia 25. Procuradas, Multilaser e Agibank não comentaram.

