Multilog vai investir R$ 60 mi neste ano para sustentar crescimento

Com faturamento de R$ 525 milhões em 2018, a empresa de logística Multilog anunciou que vai investir R$ 60 milhões este ano, para sustentar a previsão de crescimento de 20%, em 2019. Os recursos serão aplicados em estrutura física, tecnologia e capacitação de pessoas.

Armazéns

Com presença no Sul e no Sudeste, parte do investimento da Multilog será destinado à construção de um novo armazém em Santa Catarina e à ampliação dos armazéns de Curitiba e São Paulo. No ano passado, as autoridades aprovaram a compra da Elog Sudeste, pela qual a Multilog havia pago R$ 90 milhões. (Cristiane Barbieri)

