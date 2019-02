O fundo multimercado da Legacy Capital, com rentabilidade de 850% do CDI em janeiro, começou a ser ofertado na plataforma do Itaú Unibanco, com foco na alta renda. Outros pesos pesados já o distribuem, como Credit Suisse, XP Investimentos, Modal e BTG Pactual. Com apenas sete meses, a Legacy Capital já bateu R$ 2,4 bilhões em recursos.

