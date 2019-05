A multinacional de essências Duas Rodas, fundada no sul do País em 1925, está considerando um sócio estratégico. Eventualmente, todo o negócio poderia ser vendido. A operação está com o Bank of America Merrill Lynch (BofA). A Duas Rodas, entretanto, nega qualquer intenção neste sentido. No mercado de fusões e aquisições, o comentário recorrente é de que se trata de uma “bela empresa”.