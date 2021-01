Multinacional de recrutamento de executivos ZRG cresce 18% no Brasil

A filial brasileira da multinacional de recrutamento de executivos ZRG fechou 2020 com 71 novos projetos, 18% a mais que no ano anterior. O crescimento mostra que a contratação de profissionais em cargos de liderança ganhou ainda mais peso em um ano marcado pela pandemia, quando boa parte das empresas precisou rever seu planejamento estratégico para encarar a crise e minimizar prejuízos, avalia o presidente da ZRG Brasil, Denys Monteiro.

Virtual. Na maioria dos casos, os novos executivos assumiram seus cargos à distância, por meio de ferramentas virtuais. Isso se estendeu para a gestão e a integração dos times. Esse modelo tem funcionado com sucesso, de acordo com o retorno dos próprios executivos e profissionais de recursos humanos, diz Monteiro. Mesmo após a futura volta presencial ao escritório, a perspectiva nas empresas é firmar modelos híbridos de trabalho, misturando home office com expediente no próprio local.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 04/01/2021 às 12:18

