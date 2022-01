Multinacional já vê alta de custos por impasse sobre benefícios fiscais no País

A intensa negociação que se formou entre os setores em torno de incentivos fiscais nesta virada de ano entrou no rol de preocupações de multinacionais com atuação no Brasil. A fabricante de componentes eletrônicos SGH passou a considerar uma potencial alta de custos em 2022, como consequência da redução de benefícios no País. Um dos programas a que tem direito, o Padis, tem vigência prevista até 22 de janeiro. O Congresso já aprovou uma prorrogação até 2026, mas o tema aguarda sanção presidencial.

O caso é semelhante ao da indústria química. As mudanças no Reiq, voltado ao setor, já haviam sido aprovadas em lei em 2021, com a perspectiva de redução gradual até 2025. Mas o governo revogou o programa nos últimos dias do ano passado para compensar a medida que zerou o Imposto de Renda sobre leasing de aeronaves.

A indústria está confiante sobre a sanção do Padis (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays). Mas isso não significa que não haja riscos, diante de um ambiente político cada vez mais conturbado e da recomendação de veto por parte da Economia, segundo apurou a Coluna. A expectativa é que a decisão seja tomada até o fim desta semana.

A SGH fabrica LCDs e memórias – itens contemplados no Padis – em operações espalhadas ao redor do mundo. No Brasil, o grupo americano tem duas unidades de produção, em Atibaia (SP) e Manaus (AM). Até novembro de 2021, a SGH somava cerca de US$ 40 milhões (R$ 226 milhões) em créditos tributários acumulados em decorrência de benefícios fiscais no Brasil.

