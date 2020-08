Multiplan afirma que decisões favoráveis a lojistas são provisórias

O Grupo Multiplan esclareceu que as decisões proferidas pela Justiça a favor de duas lojas no Barra Shopping no Rio foram proferidas em caráter liminar, por juízes distintos, e podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Conforme revelou a Coluna do Broadcast na última semana, nas decisões, os juízes isentaram os lojistas do pagamento da parte fixa do aluguel nos próximos meses, em decorrência da pandemia. “Em ambas, a abrangência tem prazo curto e limitado”, diz a empresa, em comunicado. Também informou que o Barra Shopping, durante o período em que o empreendimento esteve fechado, “isentou a totalidade do aluguel mínimo e fundo de promoção, e 50% dos encargos comuns, benefícios esses concedidos aos adimplentes”.