Multiplan tem alta de 10% nas vendas dos shoppings em outubro

Por Circe Bonatelli

A Multiplan começou o último trimestre de 2019 em euforia. A companhia registrou aumento de 10% nas vendas dos shoppings centers em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Todos seus 19 shoppings tiveram crescimento nas vendas, sendo que a alta ultrapassou 10% em 9 deles. Ao todo, o portfólio abriga cerca de 5,5 mil lojas, considerando desde negócios de vestuário até alimentação e lazer.

Pé na tábua. O resultado de outubro ficou acima do que havia sido apurado pela Multiplan até então. No trimestre de julho a setembro, a alta nas vendas havia ficado em 5,2%, chegando a R$ 3,8 bilhões, enquanto no acumulado do ano até setembro, elas tinham crescido 4,8%, para R$ 11,1 bilhões. A aceleração nas vendas dos lojistas indica melhora do cenário econômico no País, ainda que lenta, mas ajudada também pela liberação de saques nas contas do FGTS.

