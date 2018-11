Múltiplos de Intermédica e Hapvida se aproximam

Coluna do Broadcast

Após o anúncio da oferta subsequente (follow on) – predominantemente secundária -, a Notredame Intermédica diminuiu a distância entre os múltiplos com sua concorrente Hapvida. O indicador que compara preço e lucro por ação da Intermédica está, no momento, em 24 vezes o lucro esperado para 2019, ao passo que na Hapvida está em 23 vezes.

Na época do IPO de ambas as operadoras de saúde, em abril, os múltiplos da Intermédica estavam em cerca de 17 vezes o lucro estimado para a companhia em 2018, enquanto que os da Hapvida chegaram a 20. Recentemente, no entanto, esse indicador da Intermédica se aproximou de 30 vezes, diminuindo a atratividade do papel para o investidor.

Peso. Com o sucesso da emissão da Intermédica, com precificação do papel prevista para a semana que vem, investidores ainda enxergam “pressão” sobre o preço da ação. Isso porque, mesmo depois da oferta, na qual o fundo de private equity Bain Capital planeja vender 75 milhões de papéis, o fundo ainda terá 243 milhões de ações a serem vendidas, caso decida se desfazer de todo o investimento feito na operadora de saúde.

Filha única. Ao que tudo indica, a operação da NotreDame Intermédica será a única do mês de dezembro. Isso porque as duas ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) programadas para o próximo mês, a do banco BMG e o da Tivit, ficarão para 2019.