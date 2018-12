Multiplus permitirá troca de pontos por ingressos e crédito no celular

O programa de fidelidade Multiplus está ampliando o leque de prêmios, oferecendo itens mais baratos para serem resgatados. A partir de amanhã, 12, os usuários vão conseguir, por exemplo, trocar seus pontos por serviços e créditos para o celular, gastando a partir de 200 pontos. Até então o resgate mínimo era de 1.000 pontos.

Deu linha

Entre os serviços disponíveis estão ingressos de cinema, assinaturas de aplicativos e revistas, cursos online e sanduíches em redes de fast-food. Os benefícios podem ser pedidos pelo portal Pontos Multiplus e o participante recebe um voucher via SMS para utilizá-los.

Deu um empurrãozinho

Já a Impulso, criada para estimular times de tecnologia, fez uma parceria com o programa de fidelidade na qual cada profissional que faz parte do Impulso Team acumula pontos Multiplus após 320 horas de trabalho, realizados com um intervalo máximo de quatro semanas. A quantidade em pontos será equivalente a até 25% da remuneração do mês anterior. Ou seja, um profissional que receber R$ 10 mil no mês, terá 2.500 pontos Multiplus para trocar por prêmios.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+