Na briga com bancões, Nubank corta juro em troca de salário

Em mais uma ofensiva na competição com os grandes bancos, o Nubank vai oferecer juros menores, em empréstimos pessoais, aos clientes que optarem por receber o salário pela conta de pagamentos da fintech. O desconto será de 15% em cima das taxas praticadas e começa a valer nesta quarta-feira, 10. A portabilidade pode ser feita no próprio aplicativo do Nubank, serviço que a fintech disponibiliza desde novembro de 2018. Já o empréstimo pessoal faz parte da gama de produtos da empresa desde fevereiro de 2019.

Vem pra cá. A portabilidade só é válida para quem tem conta-salário em algum banco. Não serve, portanto, para quem recebe a remuneração profissional em uma conta corrente comum. Com o movimento, o Nubank, que tem 30 milhões de clientes usando a conta de pagamentos, procura entrar com mais força em uma área ainda dominada pelos principais bancos do País. São eles que oferecem a chamada conta-salário e fazem convênios com empresas. A fintech, contudo, não chama o próprio serviço de conta-salário, por ainda não ter uma licença bancária.

Bê-a-bá. Embora ainda não seja formalmente um banco, o Nubank vai fazendo o jogo do setor. Ao dar descontos em juros para poder atrair o salário dos clientes, se mexe para ter maior saldo em depósitos e, assim, ficar mais capitalizado para conceder crédito.

Informação vale ouro. Além disso, passa a ter mais dados de comportamento do cliente, consegue uma análise de crédito mais precisa, reduz risco e oferece juros mais compatíveis com a situação do tomador do empréstimo. Por último, aumenta do engajamento do usuário no aplicativo. A fintech não revela quantos clientes já fizeram a portabilidade.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 09/02/2021 às 16:59

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/