Na contramão da concorrência, Pismo vai a Faria Lima, Cingapura e contrata

Na direção oposta das empresas de tecnologia, com muitas fazendo demissões com as dificuldades de captação de recursos, a startup Pismo, que presta serviços tecnológicos ao setor financeiro, como processamento de transações e pagamentos, está com 100 vagas abertas, boa parte de engenheiros.

Criada em São Paulo em 2016, por quatro sócios, que já trabalhavam há anos no setor, está mudando sua sede para a Faria Lima. No exterior, abriu há um mês um escritório em Cingapura por meio de uma parceria com a Oneconnect, do grupo chinês Ping On. O grupo, aliás, tem nada menos que 1,5 milhão de funcionários, e vai usar a tecnologia da Pismo para o Sudeste Asiático.

A Pismo tem ainda uma unidade em Bristol, na Inglaterra, e uma área de desenvolvedores em Austin, cidade que virou um polo de inovação e tecnologia no Texas, Estados Unidos. Na base de clientes, nomes como Itaú, B3, BTG Pactual e o N26, banco digital que está chegando ao Brasil, usam os serviços tecnológicos da Pismo.

Sobre abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), paradas por causa da crise no setor, Ricardo Josua, presidente (CEO) e cofundador da Pismo, diz que o assunto não faz parte das preocupações do dia-a-dia da empresa. Em tempos de dificuldade das techs para captar recursos, a Pismo conseguiu fechar uma rodada de captação pouco antes de o mercado fechar, em outubro. Naquele momento levantou US$ 108 milhões. Em sua base de acionistas, nomes como a Amazon e o Softbank.

