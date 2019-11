Na contramão de grande banco, Sicoob investe R$ 500 mi e abre 239 agências

Por Aline Bronzati

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) investiu mais de R$ 500 milhões na abertura de 239 agências de janeiro a setembro deste ano. O movimento vai na contramão dos grandes bancos que enxugaram a rede física no período em meio às pressões de maior concorrência no segmento. Na mesma toada, seu quadro de colaboradores cresceu 5% enquanto que os pesos pesados do setor diminuíram seu contingente com programas de demissão voluntária (PDV).

Pesou. O investimento, porém, pesou nos resultados do Sicoob. Com R$ 114,6 bilhões em ativos totais, o Sistema viu seu lucro líquido encolher 19,7% de janeiro a setembro ante o mesmo período do ano anterior, para cerca de R$ 2 bilhões, refletindo os maiores gastos com provisões para devedores duvidosos, as chamadas PDDs, e ainda despesas operacionais. Já o crédito teve um salto de 17,5%, superando o clã dos grandes bancos.

