Na disputa por folhas de pagamentos, Santander aposta em agência móvel

Foto: Renato Suzuki/Divulgação

O Santander Brasil aderiu à moda do food truck na disputa dos grandes bancos pelas folhas de pagamentos das empresas. Criou um novo modelo de posto de atendimento bancário (PAB) para iniciar, de imediato, o relacionamento das contas conquistadas, que servem de ponte para outros negócios, como o crédito consignado (com desconto na folha do funcionário), por exemplo. O PAB móvel, transportado por uma carreta, inclui caixa eletrônico e gerentes. A montagem é feita em apenas uma hora e meia e dispensa a necessidade de obras.

Itinerante

A estrutura itinerante fica montada até a entrega do PAB definitivo – hoje, a rede do banco soma mais de 1,2 mil unidades. O modelo de atendimento já está chamando a atenção de outras áreas do banco e pode motivar mais estruturas itinerantes no Santander.

