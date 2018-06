Na fila de abril, Hapvida, Intermédica e Dass vão à frente

Entre as empresas na fila para abrir capital no próximo mês, saíram na frente as operadoras de planos de saúde Hapvida e Notredame Intermédica, além da Dass, confecção multimarcas e que administra marcas esportivas como a Fila. As três companhias estão ativas nas conversas com os investidores, etapa do processo que antecede seus respectivos roadshows. Por outro lado, Centauro, banco Inter e JHSF Malls, que estavam com as suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) programadas para abril, levantam dúvidas no mercado sobre se conseguirão aproveitar mesmo essa janela. Já a operação da Blau Farmacêutica deve ficar apenas para 2019. Mas uma decisão final será tomada até maio. A dona da marca Preserv suspendeu sua emissão, que ocorreria em fevereiro, depois de não encontrar demanda suficiente entre os investidores.

Logo ali. Na terça-feira da próxima semana, dia 27, a Ri Happy precifica sua oferta, podendo marcar o primeiro IPO na B3 de 2018. Procuradas, Centauro, Inter, JHSF Malls e Blau não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter