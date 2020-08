Na fila de IPOs, B3 pode ter novidade com tech de “cashback”

Em um mar de candidatas para abertura de capital na B3, uma companhia tem potencial para chamar atenção, em um momento em que o setor de tecnologia ganhou destaque por conta das novas necessidades dos consumidores na pandemia. Uma startup de cupons de desconto e do chamado “cashback” (o consumidor faz uma compra e recebe parte do valor de volta), chamada Méliuz, já contratou o sindicato de bancos para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) – BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI e XP. A companhia teve um impulso nos negócios na pandemia, com o brasileiro indo mais atrás de desconto e com o cashback com depósito na conta bancária, como é o caso da Méliuz, ganhando apelo. Ainda na pandemia, a empresa lançou um programa de “renda extra”, pelo qual qualquer pessoa pode recomendar lojas online, por meio de um link. A cada compra feita ele leva uma comissão. Plugada à Méliuz hoje há mais de 1,6 mil lojas, como Americanas, Amazon, Netshoes e até mesmo a gigante chinesa Aliexpress. Procurada, a empresa não comentou.

