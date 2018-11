Na guerra por mercado, SafraPay começa a ofertar maquininhas gratuitamente

A SafraPay, credenciadora do Banco Safra, começa a ofertar suas máquinas de cartão gratuitamente nesta semana, dando mais um passo para marcar território no disputado mercado de adquirência. Até este momento, a SafraPay tem atuado no segmento de empresas com faturamento acima de R$ 1 milhão por ano. Com este movimento, a credenciadora abre as portas para outros milhões de potenciais clientes pelos quais as adquirentes têm se debatido e até comprometido retorno para fidelizar.

